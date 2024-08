Milano-Cortina occasione di inclusione, il libro di Caronno

Le Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 come occasione di inclusione sportiva. 'All-ympic Games. Olimpiadi invernali 2026: un'opportunità di sport inclusivo' è il titolo del nuovo libro di Roberto Caronno, primario di Chirurgia Generale indirizzo Toraco-Vascolare all'Ospedale Sant'Anna di Como, ma anche maratoneta e grande amante dello sport, formatore della Formazione Olimpica del Coni e Vice Presidente Panathlon Club Varese. E proprio la passione sportiva ha portato l'autore a conseguire pochi anni fa una seconda Laurea Magistrale in Scienze e Tecniche dello Sport. Dalla sua tesi di laurea è scaturito il libro su come i Giochi potrebbero rappresentare un'importante opportunità per favorire l'inclusione nella disabilità sportiva.

"L'idea alla base è semplice e di buon senso - spiega Caronno - e si evince già dal titolo del libro: All-ympic Games. La parola All, che tradotto in italiano significa 'tutto', esprime proprio il progetto che spiego nel mio libro: unire nello stesso arco temporale tutte le competizioni olimpiche e paralimpiche, non solo per realizzare l'inclusione degli atleti che gareggiano con disabilità che si troverebbero a condividere tutti insieme il medesimo Villaggio Olimpico, ma anche per garantire alle loro performances la stessa visibilità di quelle olimpiche".

Il libro "non ha certo l'ambizione risolvere le problematiche dell'inclusività - conclude Caronno - ma semplicemente di proporre nuove e moderne prospettive di inclusione verso l'abbattimento di quel muro che si chiama 'pre-giudizio'. Lo sport rappresenta una leva importante e le Olimpiadi possono fornire una grande opportunità".



