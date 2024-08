Milan, Fonseca: 'Tournée positiva, molto soddisfatto dai giocatori'

"Sono molto soddisfatto dai giocatori, il coraggio che mettono, come giocano. Tutti i giocatori. Vediamo già chiare intenzioni, dopo quattro settimane non è facile. I ragazzi sono stati fantastici in queste settimane. Abbiamo molto da migliorare ma stiamo facendo i passi giusti. La tournée è stata molto molto positiva, le sensazioni molto buone". Lo ha detto il tecnico del Milan, Paulo Fonseca, dopo la vittoria ai rigori contro il Barcellona che ha chiuso la tournée dei rossoneri negli Usa.

"Pulisic ha fatto una fantastica partita per me, ha giocato da 10 nel primo tempo e può giocare ovunque in attacco, è molto, molto intelligente - ha aggiunto -.. Mi è piaciuto vedere lui lì e Saelemaekers da terzino, oggi abbiamo cominciato con una struttura diversa in costruzione, più offensiva. Torriani? Posso dirne solo grandi cose, non ho parole per lui, è troppo presto ma non ho dubbi che abbiamo un portiere per il futuro", ha concluso il portoghese parlando del portiere 19enne.



