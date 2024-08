Auto fuori strada, morto un ventenne e due feriti nel Bresciano

In un incidente stradale, la scorsa notte in provincia di Brescia, un ragazzo di 20 anni è morto e due suoi amici di 18 e 19 anni sono rimasti gravemente feriti. L'incidente è avvenuto a Marone, sulla sponda bresciana del lago di Iseo. Erano a bordo della stessa auto uscita di strada a causa della forte velocità. Le condizioni del guidatore sono apparse subito disperate: trasportato in ospedale è deceduto qualche ora dopo il ricovero. Una ragazza di 18 anni che era in macchina è stata sbalzata fuori dall'abitacolo. I due giovani in auto con il ragazzo deceduto non sarebbero in pericolo di vita.



