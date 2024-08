Alberi caduti a Milano, una macchina bloccata in un sottopasso

Alberi caduti e varie linee dei mezzi pubblici interrotte sono il risultato del nubifragio che si è abbattuto questo pomeriggio su Milano.

In via Pompeo Leoni, nella zona sud, una persona è rimasta bloccata nella propria macchina in un sottopasso ferroviario allagato ed è stata recuperata dai vigili del fuoco senza che la vettura riportasse danni.

Al momento i pompieri hanno ricevuto richieste per circa 90 interventi, solo a Milano. Atm ha fatto sapere che alcune linee, in diverse zone sono state interrotte, come il tram 2 che non fa servizio tra piazzale Baracca e Negrelli per un albero caduto o il tram 10, che non fa il percorso tra piazzale Baracca e piazza 24 maggio.

Oltre a quella di Milano, anche le province di Monza, Pavia, Lodi e Cremona, risultano essere tra le più colpite dai temporali di oggi in Lombardia: sono circa 190 le richieste di soccorso arrivate ai vigili del fuoco, che sono al lavoro per garantire la sicurezza e fornire assistenza nelle aree colpite dalla tempesta. Le principali tipologie di intervento riguardano allagamenti e piante pericolanti.



