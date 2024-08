A Milano a giugno meno auto in centro, crolla lo sharing

A giugno sono diminuiti gli accessi di auto inquinanti nel centro di Milano. Secondo i dati di Amat c'è stata una diminuzione del 3,4% in Area C, mentre sono rimasti praticamente stabili (-0,3%) quelli in area B, la ztl che include la maggior parte della città.

Continua la diminuzione dell'uso di mezzi in sharing -6,3% per le auto rispetto al giugno dell'anno scorso, dopo i crolli di aprile (-19,7%) e a maggio (-23,3%) . Stesso discorso per gli scooter (-15,2) e dei monopattini (-57,6%, dovuto al fatto che in strada sono presenti i mezzi di un solo operatore dopo la decadenza dell'autorizzazione a esercitare l'attività a due società per mancata attuazione degli impegni assunti con il Comune di Milano) mentre cresce del 2,6% l'uso delle bici in condivisione.

Ad essere aumentati a giugno sono stati anche i viaggiatori sui mezzi pubblici (+2,8%) e gli accessi ai parcheggi scambiatori, saliti del 6,6%, un trend in crescita superiore anche a quello di maggio (rispettivamente +2,2 e +6,1%).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA