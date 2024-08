Varane, convinto dal progetto globale del Como

"Quello che mi ha convinto era il progetto globale, è un progetto molto interessante. Per me è anche una opportunità per aiutare il club. La mia ambizione personale è di venire qui per avere nuove sfide. Cesc Fabregas è stato molto importante per convincermi, però questa nuova sfida con un nuovo campionato c'erano tutti elementi che mi hanno convinto ad essere qui". Lo ha detto il difensore del Como Raphael Varane, nel corso della conferenza stampa di presentazione.

"Con Cesc non è stata una discussione particolare, abbiamo parlato di calcio molto semplicemente. Mi è piaciuta tanto la sua filosofia di gioco, le idee che ha proposte - ha proseguito Varane -. Abbiamo tante idee in comune. Cesc è una persona a cui piace vincere. La cosa più difficile è stata non continuare a parlare di calcio con lui, gli elementi erano tutti per avere una idea e un progetto comune".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA