Utile record a 263,6 milioni per Popolare Sondrio nel semestre

Banca Popolare di Sondrio chiude il primo semestre del 2024 con un utile netto record a 263,6 milioni di euro, in crescita del 27,3% su base annua. Si tratta, segnala l'istituto in una nota, del miglior risultato semestrale nella storia della banca. Il Cet1 ratio si attesta al 15,8%, al netto di dividendi maturati pari a 145 milioni. Il patrimonio netto consolidato, compreso l'utile di periodo, al 30 giugno 2024 ammonta a 3,824 miliardi, in aumento di 14 milioni sul valore di fine 2023 (+0,4%).

Riguardo alla prevedibile evoluzione della gestione, Banca Popolare di Sondrio fa sapere che il gruppo "potendo contare su un'elevata solidità patrimoniale e un'eccellente efficienza operativa, continuerà ad adottare oculate scelte gestionali con l'aspettativa di poter conseguire per l'intero esercizio risultati positivi, almeno in linea con quanto realizzato nel 2023".

I proventi da attività bancaria caratteristica si attestano a 750,7 milioni (+20,7%), mentre il margine di interesse è pari a 538,1 milioni, in aumento del 25,9% rispetto al 30 giugno 2023.

Il cost/income ratio è pari al 39,1%. L'incidenza dei crediti deteriorati lordi dell'istituto, sintetizzata dall'indicatore Npl ratio lordo, si riduce al 3,8% dal 4,2% del giugno 2023 ed è in linea con il 3,7% di fine anno. L'incidenza delle esposizioni deteriorate nette, che riflette gli elevati accantonamenti, si attesta invece all'1,6%. Il costo del rischio si attesta a 60 punti base rispetto ai 47 punti base del periodo di confronto, in diminuzione rispetto ai 65 punti base di fine anno.



