Omicidio di Sharon: sequestrati coltelli, nessuno insanguinato

Sono diversi i coltelli che i carabinieri hanno recuperato durante gli accertamenti e le ricerche attorno a via Castegnate a Terno d'Isola, dove la notte tra lunedì e martedì di settimana scorsa è stata uccisa a coltellate Sharon Verzeni, la donna di 33 anni il cui assassino è ancora in libertà. Fonti investigative confermano che al momento non ci sarebbero però elementi che facciano pensare di aver individuato proprio il coltello con cui sono stati sferrati i quattro colpi, di cui tre mortali, al torace e alla schiena che sono costati la vita della barista.

Inoltre non risulta al momento neppure che su qualcuno dei coltelli sequestrati siano state rinvenute tracce di sangue.





