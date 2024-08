Milan: Pavlovic, sono pronto a lottare

"Strahinja significa 'senza paura'.

Mi piace il mio nome, mi descrive bene. Sono pronto a lottare e vedere il mister cosa si aspetta da me. Sono pronto a fare tutto ciò che mi chiederà". Così il neoacquisto del Milan Strahinja Pavlovic si è raccontato in una intervista a Milan TV nel format Face-off.

"Al Milan ci sono stati dei grandissimi difensori come Maldini, Stam e Nesta. Erano fantastici ma purtroppo ero troppo giovane per seguirli. Però per me questi tre erano incredibili.

Il numero 31 di Stam? È una leggenda e sono felice di poter indossare il numero 31. Era il mio numero anche al Salisburgo, amo questo numero - ha proseguito il difensore serbo -. San Siro? Non dimenticherò mai il momento in cui sono entrato in campo per il riscaldamento. Un ambiente caldissimo. Stavano cantando quella canzone famosa: 'Sarà perchè ti amo', penso. Mi è piaciuto tantissimo anche da avversario".



