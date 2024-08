Le Gallerie d'Italia di Intesa Sanpaolo diventano opere musicali

Intesa Sanpaolo e Davide Boosta Dileo uniscono arte, cultura e musica con Gallerie Sonore, un nuovo progetto performativo di sound art che darà voce e suono alle opere d'arte, traendo ispirazione dalla collezione artistica della banca.

L'artista è stato coinvolto in un lavoro di ricerca tra le collezioni di Intesa Sanpaolo e l'Archivio Publifoto visitando le quattro sedi di Gallerie d'Italia - Milano, Napoli, Torino e Vicenza - e selezionando alcune specifiche opere pittoriche, scultoree e fotografiche individuate all'interno di un patrimonio di oltre 35.000 capolavori e circa 7 milioni di fotografie. Le opere e i musei stessi sono così diventati vera e propria fonte di ispirazione per la composizione di quattro opere musicali, dedicate a ciascuna sede, - che saranno presentate al pubblico nell'autunno in quattro concerti live in programma alle Gallerie d'Italia. Un vero e proprio tour che prenderà il via da Vicenza il 10 ottobre. Le tappe successive saranno Napoli (25 ottobre), Torino (29 ottobre) e Milano (22 novembre).

"La collaborazione con Davide nasce per scoprire il suono e raccontare la melodia delle Gallerie d'Italia, delle collezioni d'arte e di opere iconiche come la Caduta degli angeli ribelli", afferma Michele Coppola, executive director Arte Cultura e beni storici di Intesa Sanpaolo e direttore generale Gallerie d'Italia.

"Il progetto nasce dall'idea che una collezione d'arte non può essere muta. Gallerie Sonore è un progetto di sinestesia completa - di sonificazione della collezione - che dimostra la lungimiranza di Intesa Sanpaolo nel supportare le arti nella loro complessità", afferma Davide Boosta Dileo.



