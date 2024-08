"Non vedevo l'ora di tornare ad allenarmi con i miei compagni. Ora sotto, per prepararsi al meglio all'inizio del campionato e per lottare per i nostri obiettivi stagionali". Così l'attaccante e capitano dell'Inter Lautaro Martinez, in un post pubblicato su Instagram, ha commentato la sua ripresa degli allenamenti oggi ad Appiano Gentile.



