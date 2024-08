Giovane accoltellato in strada, probabile movente sentimentale

Un ragazzo di 24 anni è stato accoltellato in strada in via Carlo Amoretti a Milano, zona Quarto Oggiaro, questo pomeriggio poco dopo le 15. Il giovane, che presentava una ferita da arma da taglio al torace all'altezza di un'ascella, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano.

Seppur in gravi condizioni, non sarebbe in pericolo di vita. All'arrivo degli agenti della polizia sul posto, l'aggressore si era già dileguato. A quanto ricostruito dai primi accertamenti, al momento dell'aggressione il ragazzo di 24 anni accoltellato questo pomeriggio a Milano si trovava insieme alla fidanzata, una 27enne italiana. A un certo punto si sarebbe avvicinato a loro l'ex di lei, il quale avrebbe colpito il 24enne con un coltello per poi darsi alla fuga. Proseguono le indagini della polizia.



