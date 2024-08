Tronca confermato commissario del Trivulzio per altri 12 mesi

La giunta della Regione Lombardia ha rinnovato per un altro anno l'incarico di Francesco Paolo Tronca come commissario straordinario del Pio Albergo Trivulzio.

Il mandato sarà prorogabile per un altro anno.

Il rinnovo è stato deciso oggi dalla giunta della Regione Lombardia, riunita per l'ultima volta prima della pausa estiva.

La delibera approvata dalla giunta dà mandato a Tronca, ex prefetto di Milano ed ex capo dipartimento dei Vigili del fuoco, come si legge in una nota della Regione, di portare a compimento tutte le azioni previste nel piano di sviluppo finalizzate al rilancio del Pio Albergo Trivulzio e all'Ats Città Metropolitana di Milano di mantenere la continuità aziendale tramite l'erogazione degli acconti, come da contratto sottoscritto con l'erogatore, per tutta la durata della gestione commissariale.

L'obiettivo è quello di concentrare impegno e risorse sull'assistenza, per assistere un numero sempre maggiore di utenti, e di avere una gestione più oculata del patrimonio del Pat per valorizzarlo senza cessioni, conferendolo a un fondo di Invimit, società del Mef, e azzerare i debiti dell'Istituto.





