Ragazza 18enne trovata morta per strada di notte

Una ragazza di 18 anni è stata trovata morta nella notte tra domenica 4 e lunedì 5 agosto, poco prima delle 2, in via Bonomi, alla periferia di Pavia. Accanto a lei c'era un'amica, di 17 anni, in arresto cardiaco: è stata rianimata sul posto e trasportata al Policlinico San Matteo, le sue condizioni sono gravi anche se in miglioramento.

Accanto alle due giovani, la polizia ha trovato un monopattino. La scientifica ha effettuato i rilievi. Sono in corso accertamenti per chiarire le cause del decesso della 17enne e del malore della sua amica e capire cosa è successo la scorsa notte in questa strada nella zona di Pavia Ovest. Secondo una prima ricostruzione, le due ragazze stavano tornando a casa dopo una festa.



