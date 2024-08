Operaio ferito sul tetto di un cantiere, calato dai Vdf

Un operaio di 52 anni è rimasto lievemente ferito, questo pomeriggio, a Milano, nel corso di un incidente sul lavoro che si è verificato in viale Scarampo, in un cantiere privato di fronte al complesso fieristico.

Spettacolare è però stata la discesa a terra, dal tetto sul quale si trovava fino ai mezzi si soccorso del 118, grazie agli uomini del nucleo Saf (Speleo-alpino-fluviale) dei Vigili del fuoco.

Secondo quanto precisato dal 118 l'uomo era rimasto incastrato con la gamba sotto una lastra di vetro, un pannello fotovoltaico. E' stato trasportato all'ospedale Sacco in codice verde, e le condizioni dell'arto non destano preoccupazioni.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA