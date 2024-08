Fucilate contro band, denunciato uomo che ha sparato

La polizia ha identificato e denunciato l'uomo accusato di aver esploso alcuni colpi di carabina contro il gruppo musicale Burial of Babylon, durante un concerto di musica rock metal svoltosi nel cortile del castello di Bereguardo (Pavia). Si tratta di un residente della zona.

Nella sua abitazione la squadra mobile di Pavia ha sequestrato la carabina ad aria compressa, utilizzata per sparare contro la band, oltre ad altre armi comuni da sparo e diverse munizioni.

Il chitarrista del gruppo, Simone Maffei di 20 anni, era stato colpito a una spalla: i medici del San Matteo gli hanno estratto un pallino calibro 4.5 infilatosi sotto la pelle.

La squadra mobile è riuscita a risalire alla persona accusata di aver sparato dopo aver effettuato una serie di controlli nelle case degli abitanti della zona, per riscontrare eventuali detentori di armi con caratteristiche balistiche della cartuccia sparata.

La posizione dell'indagato è ora al vaglio dell'autorità giudiziaria.



