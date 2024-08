Frontale tra due auto, morta 50enne a Cremona

Nello scontro frontale fra due auto, questa mattina intorno alle cinque e mezza a Cremona, è morta una 50enne. L'altro automobilista convolto e ferito nello schianto, un 52enne, è stato portato in ospedale con lesioni di media gravità e la sue condizioni non destano particolari preoccupazioni.

Cause e dinamica dell'impatto sono al vaglio dei carabinieri ma, secondo i primi accertamenti, la vettura della vittima, una Lancia Y che procedeva dalla zona industriale in direzione della città lombarda avrebbe sbandato invadendo la corsia di marcia opposta, senza riuscire a evitare l'impatto con la Renault Megane condotta dal 52enne.



