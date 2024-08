Violenza sessuale sulla statale 36 a Monza, un arresto

Un 23enne marocchino è stato arrestato dalla polizia per violenza sessuale e resistenza per avere aggredito nei giorni scorsi una donna in strada a Desio, in provincia di Monza. A segnalare l'accaduto sono stati alcuni cittadini che si erano trovati ad assistere alla scena e che hanno fermato un equipaggio della polizia stradale di Monza in servizio di perlustrazione sulla statale 36.

La vittima è stata trovata dagli agenti in prossimità dello svincolo di ingresso sulla strada, distesa a terra con evidenti ferite ed escoriazioni. Grazie anche alla descrizione dei testimoni presenti, contro i quali il 23enne aveva tentato di lanciare alcune bottiglie, i poliziotti sono riusciti a rintracciare il responsabile della violenza. Si trovava sulla vicina pista ciclabile evidentemente ubriaco e aggressivo nei confronti degli agenti, tanto che è stato necessario il trasporto in ospedale in ambulanza. Dai successivi accertamenti è emerso che la donna si era imbattuta in un gruppo di ragazzi mentre intorno alle 17.30 stava percorrendo la ciclabile per rientrare alla sua abitazione a Desio. Tra questi c'era anche l'aggressore che, dopo averle proposto di andare a casa sua, l'avrebbe aggredita immobilizzandola a terra per abusare di lei. La vittima, a quel punto, è riuscita a liberarsi e mettersi in fuga, gridando per attirare l'attenzione degli automobilisti di passaggio. Come riporta anche il Corriere della Sera nelle pagine di cronaca milanese, l'uomo - con precedenti e irregolare - è stato arrestato e portato in carcere a Monza.



