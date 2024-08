Rissa nella notte in viale Pasubio a Milano, 6 arresti

Rissa questa notte a Milano in viale Pasubio, vicino a Porta Garibaldi, dove la polizia è intervenuta intorno alle 3 in seguito alla segnalazione di alcuni passanti. All'arrivo degli agenti sul posto, la maggior parte dei partecipanti alla colluttazione si era già dileguata e sono stati arrestati in 6, tutti con ferite da taglio.

A finire in manette sono stati un 24enne italiano con precedenti, portato in codice verde al Policlinico, un 26enne filippino con precedenti, finito in giallo al Fatebenefratelli per una lesione alla testa, un italiano di 30 anni, un peruviano di 27 e un altro italiano di 20. Questi ultimi hanno rifiutato le cure in ospedale.

A quanto riferito da chi ha assistito alla scena, alla rissa avrebbero partecipato una quindicina di persone, le quali si sarebbero scontrate in strada brandendo cocci di bottiglie.





