Proger, nel 2023 -30% gasolio, focus su parità retributiva

Meno -30% di consumo di gasolio e del 35% dell'intensità energetica, passi decisi nella politica retributiva verso la parità uomo/donna. Sono alcuni degli aspetti più significativi del Bilancio di Sostenibilità di Proger S,p.A., società internazionale di ingegneria, al primo posto tra le indipendenti in Italia, che è stato approvato dal Cda il 31 luglio scorso.

Tutti aspetti, sottolinea la società in una nota, "che caratterizzano 'Proger ed il suo approccio verso la Sostenibilità' e le hanno garantito il rating ESG di Classe A, certificato da Cerved". Tra i traguardi più significativi viene evidenziato dunque come sia "migliorata la performance di sostenibilità ambientale - commenta l'amministratore delegato Marco Lombardi - con una riduzione del consumo di gasolio di oltre il 30% rispetto l'anno precedente e dell'intensità energetica di gruppo di quasi il 35%, nonché i primi chiari effetti di una nuova forte politica retributiva che ha come obiettivo prioritario la parità uomo/donna".

Raddoppiate poi le ore formative totali nel 2023, un anno che ha visto nascere la nuova funzione aziendale dedicata alla sostenibilità e nuovi ruoli strategici come quello dell'Executive Senior Advisor per "People, Culture & Change".

"Il 2023 - conclude Marco Lombardi - si chiude anche con la più alta performance economica della storia di Proger (con una crescita del 69,6% della produzione) , e questo non è un caso. È radicata la convinzione in Proger che un'azienda più Sostenibile, più Inclusiva, più Giusta e più Trasparente è necessariamente un'azienda più performante ed efficiente. Per questa ragione continueremo ad investire per alimentare una crescita sostenibile, garantendo allo stesso tempo il successo economico e la responsabilità ambientale e sociale nei confronti di tutti i nostri stakeholder".

Il perimetro di rendicontazione dei dati e delle informazioni di sostenibilità, composto da Proger SpA. comprende l'Italia e le sole Branch estere in Arabia Saudita e Congo, che annoverano quasi il 100% delle risorse estere delle Branch di Proger.





