Un incendio è divampato in via Bisceglie a Milano al concessionario Denicar, all'angolo con via Kuliscioff, dove i vigili del fuoco stanno intervenendo per spegnere le fiamme.

Un'alta colonna di fumo nera è visibile anche da lontano nella periferia ovest della città.



