Truffa ai danni di anziani, scattano due denunce

Due giovani di 20 anni, entrambi residenti in provincia di Napoli, sono stati denunciati per truffa ai danni di anziani. Nel corso di un controllo nel centro di Vigevano (Pavia), la polizia li ha trovati in possesso di numerosi oggetti in oro nascosti nelle tasche dei pantaloni. Un successivo controllo della loro auto ha permesso di recuperare altri monili in oro in un sacchetto e, sotto un sedile, una modica quantità di sostanze stupefacenti.

Le indagini della squadra volante del commissariato di VIgevano (Pavia) hanno permesso di appurare che i due ragazzi si erano fatti consegnare gli oggetti preziosi da due pensionati, che abitano in un comune della Lomellina vicino a Vigevano (Pavia) e a Novara.

Dopo aver contattato telefonicamente le vittime, si erano finti gli avvocati di un loro parente, reo di di aver provocato un incidente stradale, chiedendo denaro contante o oggetti in oro da consegnare alla parte lesa al fine di garantire l'impunità del familiare. Una storia inventata che ha consentito di mettere a segno la truffa. I monili sottratti sono stati restituiti ai due anziani.



