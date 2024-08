Finto infermiere molesta donna incinta in clinica a Milano

Un presunto maniaco sessuale è stato scoperto e arrestato, ancora all'interno di un ospedale pediatrico, subito dopo aver molestato una donna incinta nel reparto di Ostetricia. Lei però ha chiamato aiuto e dopo l'allarme dei medici l'uomo è stato rintracciato e arrestato. Si era travestito da infermiere per poter agire indisturbato.

L'episodio è accaduto ieri poco prima delle 19 alla clinica Mangiagalli di Milano, una delle più famose strutture ostetriche del Paese, ed è stato riferito stamani dalla Polizia di Stato.

Una paziente ricoverata in reparto, che si era assopita, si è sentita toccare e si è svegliata di soprassalto vedendo l'uomo e mettendolo in fuga urlando e azionando il pulsante di emergenza.

Anche il personale medico lo ha visto, con l'uniforme bianca da paramedico e la mascherina, e ha subito allertato il 112.

Una 'Volante' del Commissariato Mecenate, che era in zona, è arrivata subito e gli agenti lo hanno individuato mentre ancora cercava di nascondersi nei corridoi. L'uomo, 24 anni, senza dimora e con precedenti, ha detto di essere argentino ma risulta avere diversi alias e quindi per la sua compiuta identificazione sarà necessario attendere gli esiti dattiloscopici.

Bloccato nonostante la sua resistenza con calci e pugni, è stato arrestato per violenza sessuale aggravata dallo stato di gravidanza della donna, dalla sua situazione di paziente ricoverata e dalla sostituzione di persona operata fingendosi infermiere, e indagato per resistenza. Ora si trova nel carcere di San Vittore in attesa dell'interrogatorio di convalida dell'arresto.



