Evase dal carcere di Vigevano, arrestato dopo 8 anni

Otto anni fa, la sera del 30 marzo 2016, non rientrò nel carcere di Vigevano (Pavia) dopo un permesso premio concessogli dal magistrato di sorveglianza.

L'uomo, un albanese di 39 anni, stava scontando una pena per reati connessi allo spaccio di droga.

Dopo otto anni di latitanza, è stato rintracciato dalla polizia.

Il 39enne è stato fermato nei pressi dell'aeroporto di Barcellona, in Spagna. Ora si trova nel carcere della città catalana, in attesa dell'estradizione in Italia.

Le indagini sono state condotte dalla squadra mobile di Pavia in collaborazione con il servizio per la cooperazione internazionale di polizia di Roma.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA