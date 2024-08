Attilio Fontana, grande impresa di Lamantia sul K2

"Un traguardo davvero eccezionale, che assume un significato ancor più forte perché raggiunto in occasione delle celebrazioni del settantesimo anniversario della conquista del K2. Complimenti!". Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, grande appassionato di montagna, sui suoi profili social, commenta l'impresa di Tommaso Sebastiano Lamantia, luinese, accademico del Cai e volontario della Stazione di Varese del Soccorso alpino, che nei giorni scorsi, nell'ambito di una spedizione organizzata dal Cai di Biella, ha raggiunto da solo, senza sherpa e senza ossigeno supplementare, la vetta del K2, seconda cima più alta del mondo, a 8.611 metri di quota sul livello del mare.

"Inviterò Tommaso a Palazzo Lombardia - aggiunge il governatore - per farmi raccontare personalmente i dettagli e le emozioni che lo hanno accompagnato in questa fantastica missione".



