Una balconata è crollata, la scorsa notte, a Milano travolgendo, fortunatamente data l'ora, solo un'auto in sosta. L'episodio è stato riferito stamani dai Vigili del fuoco che sono intervenuti con una gru per rimuovere i marmi precipitati.

E' accaduto intorno alle 3 in via Sottocorno dove il balcone, al secondo piano di un edificio, ha ceduto facendo cadere tutto il parapetto di marmo e cemento.



