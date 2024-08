A Milano salve le scuole dell'infanzia a rischio chiusura

Le scuole dell'infanzia di via Gentilino 4, via Pergolesi 17, via Bergognone 6 e via Toce 7 a Milano continueranno ad accogliere le bambine dei rispettivi quartieri. La continuità del servizio è assicurata da un nuovo contratto di locazione concordato fra il Comune di Milano e la proprietà dei quattro edifici. L'accordo formalizzato in una delibera approvata dalla giunta di Palazzo Marino è l'esito dell'interlocuzione avviata dalla Direzione Demanio e Patrimonio del Comune con la Casa dei Ragazzi Istituto Assistenza Minori e Anziani - Iama Onlus, proprietaria degli spazi in cui hanno sede le scuole dell'infanzia. Prevede la stipula di un nuovo contratto di locazione della durata di due anni, a partire dal prossimo settembre, che regolarizza i rapporti fra l'amministrazione e la Onlus e garantisce la continuità dell'attività scolastica. Parallelamente il Comune valuterà la disponibilità di altri immobili, proposti da enti pubblici o soggetti privati, da affittare o acquisire per dare una sede stabile ai servizi per l'infanzia oggi ospitati nei locali della Casa dei Ragazzi.

L'iter è stato avviato lo scorso maggio con la pubblicazione di un avviso esplorativo di manifestazioni d'interesse e sta proseguendo. "Manteniamo l'impegno preso con le famiglie e i Municipi - affermano la vicesindaco e assessore all'Istruzione, Anna Scavuzzo, e l'assessore alle Risorse finanziarie, economiche e patrimoniali, Emmanuel Conte - e confermiamo l'obiettivo di offrire servizi di qualità in tutti i quartieri, ampliandoli e rafforzandoli nell'idea della città a 15 minuti".



