Vende online residuati bellici, denunciato nel Pavese

Su un portale online di annunci privati, proponeva la vendita di parti di un proiettile dell'artiglieria russa. La Guardia di Finanza di Pavia è risalita, attraverso questo messaggio, a una persona che è stata denunciata per detenzione illecita di armi, munizioni, animali tassidermizzati (protetti dalla convenzione internazionale Cites) e reperti di interesse archeologico.

Nella sua abitazione le Fiamme Gialle hanno ritrovato una vasta collezione di munizioni (fortunatamente inerti), pugnali, bastoni, manganelli, tagliole e armi da soft air modificate per apparire a tutti gli effetti identiche alle vere e proprie armi da fuoco, In totale sono state ritrovate 81 armi di vario tipo, oltre 3mila munizioni e 8 trappole per animali selvatici.

Inoltre i finanzieri hanno anche rinvenuto 13 animali impagliati appartenenti a specie protette (di cui 7 esotiche, tutelate dalla convenzione Cites), e oltre 100 punte da taglio in selce di interesse archeologico.

L'intera collezione è stata sottoposta a sequestro, così come 600 litri di gasolio detenuto in più taniche (in quanto prodotto energetico sottratto al pagamento delle accise).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA