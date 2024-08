Uccisa in strada: stamattina in programma autopsia Sharon

Sarà eseguita nella tarda mattinata di oggi, nella camera mortuaria dell'ospedale Papa Giovanni, l'autopsia sul corpo di Sharon Verzeni, la donna di 33 anni uccisa lunedì notte mentre camminava in strada a Terno d'Isola, in provincia di Bergamo.

Il sostituto procuratore Emanuele Marchisio ha incaricato il medico legale Matteo Marchesi: l'esame esterno della vittima ha rivelato 6 coltellate, mentre l'autopsia di oggi dovrà verificare se ce ne siano altre, quale di esse è stata letale e poi in quale ordine sono state inferte e se la donna abbia cercato di difendersi dal suo aggressore. Si cercano, inoltre, eventuali tracce lasciate dall'assassino sul corpo e sui vestiti di Sharon.

Il coltello, cercato a lungo nella zona del delitto, non è stato trovato: sono stati passati al setaccio dai carabinieri di Bergamo tutti i cestini e la piattaforma ecologica, giardini e siepi. Ieri poi il sindaco Gianluca Sala ha dato il via libera per far ripartire la raccolta differenziata porta a porta, inizialmente sospesa, e il conferimento dei rifiuti nella piazzola ecologica, inizialmente chiusa.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA