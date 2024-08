Premio Pontedilegno Poesia, al via gli incontri con il pubblico

Con la quindicesima edizione di PontedilegnoPoesia, premio nazionale di poesia edita, prende il via domani 2 agosto nella località turistica della Valcamonica la rassegna "Una montagna di cultura…la cultura in montagna", che si concluderà il 21 agosto.

Fino a domenica 4, giorno in cui sarà assegnato il riconoscimento, i 6 finalisti del concorso incontreranno il pubblico, che parteciperà al voto, per raccontarsi, leggere i propri versi e rispondere alle curiosità. Venerdì toccherà a Sergio Bertolino (Resistenza e sparizione, avaglianopoesia), Ennio Cavalli (Il silenzio è migliore di me, La nave di Teseo) e Stefano Dal Bianco (Paradiso, Garzanti). Sabato sarà la volta di Claudio Damiani (Prima di nascere, Fazi Editore), Lorenzo Pataro (Amuleti, Ensemble Edizioni) e Vito Santin (Nel vento delle cicale, Ronzani Editore).

Domenica saranno consegnati anche il premio Franco Loi-PontedilegnoPoesia alla carriera attribuito per il 2024 al poeta ticinese Gilberto Isella e il premio MirellaCultura per il sociale, che andrà all'Arma dei Carabinieri "come ringraziamento per l'opera costantemente svolta, nel rispetto del motto 'nei secoli fedele. 'Nel fine settimana sono previsti anche altri appuntamenti legati alla poesia: venerdì sera, al Centro Congressi Mirella, Giuseppe Grattacaso condurrà gli spettatori alla riscoperta di Giovanni Pascoli, attraverso il suo libro Una felicità nuova, edito da Treccani, in dialogo con Giuliana Trigari, già docente di lettere. La mattina di sabato, nell'area antistante il palazzetto dello sport, verrà inaugurato l'undicesimo totem contenente i versi di "Frammenti di valle" di Vincenzo Guarracino.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA