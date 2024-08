'Porta figlio in Togo perché gay', indaga Procura Milano

Avrebbe portato il figlio di 16 anni in Togo, Paese d'origine della famiglia, con la scusa di fargli apprendere la cultura del posto. In realtà, lo avrebbe lasciato lì per "farlo curare perché gay". A denunciare il padre, indagato per maltrattamenti in un fascicolo aperto dal procuratore aggiunto di Milano Letizia Mannella, è stato il genitore di una compagna di scuola del ragazzo che frequenta un liceo a Milano.

Presentandosi dai carabinieri nei giorni scorsi, ha raccontato di avere parlato anche personalmente con il giovane al telefono, il quale gli avrebbe riferito di "essere stato scaricato dalla famiglia paterna e di essere affidato alla famiglia della madre" che, peraltro, si troverebbe "in una situazione economica precaria". Come riportano Il Giornale e Il Giorno nelle pagine della cronaca milanese, il 16enne sarebbe dovuto tornare in Italia poco prima della fine di luglio dopo un viaggio di tre settimane, ma a un certo punto il padre gli avrebbe sottratto il passaporto per impedirgli di prendere il volo di ritorno.

La Procura milanese, che conferma la vicenda, si sta anche interessando per prendere contatti con l'ambasciata italiana in Ghana, che si occupa dei casi del Togo.



