Parigi: giornata storica nel bresciano, festa per due ori

Giornata storica per la provincia bresciana e per Roncadelle, paese di Giovanni De Gennaro, neo medaglia d'oro nello slalom canoa, e Alice Bellandi che ha vinto l'oro nel judo. Sono due dei quattro olimpionici che arrivano da Roncadelle, paese di novemila abitanti. L'unico paese in Italia ad avere quattro atleti alle Olimpiadi di Parigi. Oltre a De Gennaro e Bellandi, ci sono anche Anna Danesi, capitana dell'Italvolley e Stefanie Horn.

"La consapevolezza che quattro atleti olimpionici sono partiti per questa meravigliosa avventura sportiva e di vita dallo stesso paese in cui vivi da sempre è già di per sé motivo di orgoglio" ha commentato il sindaco di Roncadelle Roberto Groppelli.



