Nespoli, io 'sosia' Eminem? dopo 5 Olimpiadi se ne sono accorti

"Io 'sosia' di Eminem? Che devo dire...ho dovuto disputare cinque Olimpiadi per far sì che se ne accorgessero. Evidentemente, diventando più vecchi sia io che lui è venuta fuori questa somiglianza". Al telefono con l'ANSA l'arciere azzurro Mauro Nespoli scherza sul fatto che una sua foto in cui ricorda molto da vicino le fattezze del rapper americano sia diventata virale.

"Inizialmente ho trovato la cosa bizzarra - dice ancora Nespoli -, adesso invece comincio a vedere una vaga somiglianza.

Ma di sicuro lui è più bravo di me a cantare, e io sono più bravo di lui a tirare con l'arco".

Per arrivare fino a dove nelle gare di Parigi? "Nella gara mista il nostro tabellone non è affatto semplice ma faremo del nostro meglio - risponde Nespoli -, fino all'ultima freccia.

Nell'individuale stesso discorso, perché ci sono tutti atleti di un livello molto alto, basti pensare che io dovrò vedermela subito con il canadese Peters, secondo agli ultimi Mondiali".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA