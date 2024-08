Investito in bici da un'auto, 13enne gravissimo in Brianza

Un ragazzino di 13 anni è ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale di Bergamo dopo essere stato investito da un'auto, mentre era in sella alla sua bicicletta. L'incidente è avvenuto intorno alle 14.40 in via Indipendenza angolo viale Francia, a Meda (Monza).

A quanto emerso dai primi accertamenti della Polizia Locale, il ragazzino ha attraversato un passaggio a livello con le sbarre che stavano scendendo e il segnale acustico già in funzione. A quel punto sarebbe sopraggiunta un'auto dall'incrocio, il cui conducente non sarebbe riuscito a evitare l'impatto. Il 13enne è stato trasportato in elisoccorso in ospedale con un grave trauma cranico. La dinamica è ancora in corso di accertamento.



