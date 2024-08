Incendio in uno stabile davanti alla Prefettura di Milano

Un incendio, le cui cause non sono ancora state accertate, è divampato questa mattina in uno stabile in centro a Milano, in corso Monforte davanti alla Prefettura. Il rogo - secondo quanto spiegato dai vigili del fuoco che hanno inviato sei mezzi sul posto - è sotto controllo ma le fiamme, che si sono sviluppate al primo piano, hanno bloccato diversi residenti dei piani superiori. Al momento - sempre secondo quanto spiegato - non vi sarebbero feriti o intossicati. Sul posto anche ambulanze e automedica e polizia locale. La strada è al momento chiusa. Sono quindi deviati i bus BM4 che collega il centro all'aeroporto di Linate e la linea 61.





