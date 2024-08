Furgone investe quattro pedoni a Milano, uno gravissimo

Un furgone ha investito quattro persone questo pomeriggio dopo le 16.30 in via Boccaccio, zona semicentrale di Milano. Un trentenne è stato portato con diversi traumi in arresto cardiocircolatorio all'ospedale Niguarda.

Secondo una prima ipotesi, l'autista 55enne del mezzo ha avuto un malore prima dell'investimento. Due persone sono state travolte, altre due coinvolte in maniera meno grave. Oltre al trentenne, un ventunenne è stato portato al San Raffaele con un trauma cranico, al volto e agli arti. Trauma a una gamba a una ventunenne mentre non è stato portato in ospedale il quarto pedone, un uomo di cinquant'anni.



