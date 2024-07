Sala, su urbanistica lontanissimo da capire cosa si può fare

Dopo il nulla di fatto sulla legge cosiddetta Salva Milano per cercare di chiarire le norme dopo le inchieste della procura per presunti abusi edilizi "sono lontanissimo dal capire che cosa operativamente si può fare". Lo ha spiegato il sindaco Giuseppe Sala a margine del Consiglio metropolitano parlando dello scenario che si profila ora.

"Non lo conosco nemmeno io a questo punto lo scenario. Noi necessariamente dobbiamo avviare i lavori che abbiamo già fatto sul Pgt", per rivedere il Piano di governo del territorio, "solo questo prende dei tempi lunghissimi, intorno a un anno".

"L'assessore alla Rigenerazione urbana Tancredi ha avuto il mandato di ripartire con i lavori, cosa che ha già fatto ma sarà un tempo lunghissimo - ha concluso -. È chiaro che la necessità di dare una sistemazione al pregresso rimane".



