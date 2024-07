Ruba le ceneri della madre dal cimitero, denunciata

Voleva a tutti i costi tenere le ceneri della madre in un'urna in casa tanto che era andato al cimitero Maggiore di Milano per rubarla mentre, d'accordo con il fratello, già teneva in casa quelle del padre. Una donna di 60 anni è stata denunciata dagli agenti del Commissariato Monforte per sottrazione di cadavere aggravata, un reato che prevede da due a sette anni, con un'aggravante di due anni se commessa in un camposanto, e, in caso di recidiva, l'arresto obbligatorio.

La donna, che era già rimasta coinvolta in una truffa nel 2019, aveva avviato un contenzioso col fratello riguardo le ceneri della madre che aveva perso. Aveva quindi sottratto l'urna dal cimitero e l'aveva portata a casa. Il fratello l'ha denunciata e gli agenti del Commissariato hanno deciso di intervenire nell'alloggio della donna, quando l'uomo ha avuto sentore che la sorella voleva portare l'urna in una sua casa di montagna. Da qui la denuncia mentre le ceneri sono tornate al cimitero, in un loculo con l'allarme.



