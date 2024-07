"Sono felice ed orgoglioso di essere al Milan, è un'emozione incredibile. È un sogno che diventa realtà": sono le prime parole da giocatore del Milan di Strahinja Pavlovic sui canali social del club rossonero. "Mi ricordo quando due anni fa ho giocato a San Siro, l'atmosfera era incredibile. Non vedo l'ora di giocare qua, ma questa volta con i tifosi che fanno il tifo per me", racconta il difensore serbo.



