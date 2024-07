Il portiere Marco Sportiello, durante la tournee del Milan negli Stati Uniti, ha avuto nei giorni scorsi in hotel un incidente fortuito alla mano sinistra, che ha comportato la lesione completa del tendine estensore del secondo dito.

La riparazione del tendine è stata eseguita con successo da un'equipe specializzata negli Stati Uniti. Nei prossimi giorni, fa sapere il Milan, Sportiello farà ritorno in Italia per intraprendere il percorso riabilitativo.



