Il papà di Sharon, camminava per perdere peso

Era un'abitudine passeggiare la sera tardi per Sharon Verzeni, la trentatreenne uccisa a coltellate a Terno d'Isola nella notte fra il 29 e 30 luglio.

Il padre Bruno, rientrato immediatamente con la moglie dalle ferie appena saputo dell'aggressione, lo ha spiegato intervistato dal Corriere della Sera online. Un'abitudine che serviva anche a perder peso, come le aveva chiesto la dietologa.

"Usciva tardi per il caldo, quasi sempre con il compagno, e facevano il solito giro, quattro passi per prendere un po' di fresco. Lei lo faceva anche per cercare di dimagrire, perché la dietologa le aveva detto di diminuire di peso" ha raccontato.

Questa volta però il compagno Sergio Ruocco, che Verzeni ha definito "un ragazzo splendido", non la ha accompagnata, anzi non si è nemmeno accorto che fosse uscita.

"Avevano cenato insieme, ma poi lui era stanco ed è andato a dormire. Non si è reso conto che Sharon fosse uscita. Deve avere portato fuori la spazzatura e poi - ha ipotizzato il papà - deve essersi incamminata per fare una passeggiata, non so poi cosa è accaduto. Lo hanno svegliato i carabinieri e per quanto ci riguarda è un ragazzo splendido".

Sharon, ha aggiunto, non aveva preoccupazioni, si trovava bene al lavoro in una pasticceria di Brembate, non c'era qualcuno che ce l'avesse con lei. "Assolutamente no, al lavoro si trovava bene, era contenta. Adesso a metà agosto doveva partire per le vacanze con il compagno" ha sottolineato: "era una ragazza tranquilla, non coltivava nulla se non il lavoro, la casa e il suo compagno".



