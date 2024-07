Caso Amazon, corrieri a pm: 'Noi puntini rossi su un monitor'

"Quando un autista, rappresentato sul monitor da un puntino rosso, si ferma oltre il tempo consentito dall'algoritmo, che è di circa 3 minuti, parte un alert. Il puntino rosso si ingrandisce e inizia a lampeggiare (...) il controllo avviene anche da parte dei dirigenti Amazon".

Lo ha messo a verbale un "ex corriere alle dipendenze di imprese fornitrici" della filiale del colosso statunitense, a cui sono stati sequestrati per frode fiscale oltre 121 milioni di euro.

Questa testimonianza, come quella di altri corrieri ma anche di responsabili di Amazon Italia Transport, è contenuta nel provvedimento di convalida del sequestro. In un altro verbale sempre un ex corriere, sentito lo scorso giugno nell'inchiesta dei pm Storari e Mondovì e della Gdf, ha raccontato di "aver ricevuto alcune lettere di contestazione" da parte della società fornitrice per cui lavorava, "per il mancato rispetto dei termini di consegna imposti da Amazon".

Un sindacalista, sentito il 23 maggio, ha spiegato che "i corrieri che lavorano per Amazon sono portati indirettamente a svolgere straordinario in quanto se non consegnano tutti i pacchi affidati sono oggetto di provvedimenti disciplinari". Un altro lavoratore, il 26 giugno, ha messo a verbale di "essere stato licenziato" da una delle presunte società "serbatoio di manodopera", che lavorava per Amazon, "per il mancato completamento delle consegne assegnate in due giornate lavorative". Si parla anche di consegne di "190 pacchi al giorno".

Tutti i corrieri "sentiti", sintetizza il gip Luca Milani, hanno "riferito agli inquirenti che le prestazioni imposte dal software Amazon Flex sono diventate negli anni sempre più pesanti, richiedendo un numero di consegne in continua crescita". E sempre il giudice fa riferimento alle "sanzioni disciplinari quali la perdita di ore retribuite" inflitte ai corrieri.



