E' ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Niguarda di Milano una donna di 55 anni che stamani intorno alle 7 è caduta con la propria moto lungo il cavalcavia Bacula, nel capoluogo lombardo. Sembra che nell'ncidente non siano stati coinvolti altri mezzi.

La dinamica è in corso di ricostruzione da parte degli agenti della Polizia locale.



