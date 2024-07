Cade un deltaplano nel Comasco, morto l'istruttore di volo

Un uomo di 60 anni - Matteo Lisignoli, un istruttore di volo di Piuro (Sondrio) - è morto oggi in un incidente che ha coinvolto un deltaplano subito dopo il decollo a Montemezzo, sui monti dell'Alto lago di Como. Sul deltaplano c'erano due persone: il sessantenne e un turista americano di 27 anni. Pochi metri dopo il decollo, entrambi sono scivolati sul pendio erboso e hanno perso il controllo del mezzo, che è precipitato più avanti, dopo un volo di una ventina di metri. Lisignoli è morto sul colpo, mentre il turista ha riportato traumi alla schiena e al braccio, ed è stato trasportato in ospedale in codice giallo. Lisignoli era consigliere comunale nel suo paese.

La zona di Montemezzo, a oltre mille metri di quota sopra Gera Lario, è un luogo da tempo utilizzato per il lancio di deltaplani e parapendii, in zona panoramica sul lago e sulla Valtellina.



