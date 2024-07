Ad agosto lavori sulla Milano-Bologna e Milano-Venezia

A causa di lavori sulle infrastrutture, ad agosto i treni a lunga percorrenza di Trenitalia subiranno delle modifiche e delle cancellazioni. Ad essere interessate sono in particolare le linee Torino-Milano-Venezia, la linea AV Milano-Bologna e la Direttissima Roma-Firenze, oltre ai valichi alpini.

In particolare, dal 12 al 18 agosto, la linea AV Milano-Bologna sarà parzialmente interrotta con un aumento dei tempi di viaggio fino a due ore, mentre, dal 19 al 25, ci sarà una riduzione della velocità. Le modifiche riguarderanno soprattutto i treni Frecciarossa che collegano Torino-Milano-Roma-Napoli-Salerno con allungamenti delle percorrenze e cancellazioni. Tre treni tra Intercity e Intercity Notte delle relazioni Milano/Firenze-Roma/Siracusa e viceversa saranno invece deviati sulla linea convenzionale tra Orvieto e Chiusi.

Sulla Milano-Venezia, invece, è prevista fino al 20 agosto un'interruzione totale nella tratta Verona-Vicenza, con rallentamenti prima e dopo la chiusura della linea fino al 26 agosto. Sono previste limitazioni, cancellazioni e deviazioni di percorso con un aumento di percorrenza per le Frecce (fino a circa un'ora e mezza da Venezia a Milano e due ore e mezza nel senso opposto) e per i servizi transfrontalieri.

Per lavori di adeguamento e messa in sicurezza, sulle linee Milano-Domodossola e Domodossola-Iselle, saranno cancellati tutti i collegamenti Eurocity da Domodossola a Milano e viceversa. I treni saranno sostituiti con bus tra Milano e Domodossola e tra Milano, Losanna e Ginevra. I lavori sulla Domodossola-Iselle sono in programma dal 9 al 30 agosto, mentre sulla Milano-Domodossola fino all'8 settembre.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA