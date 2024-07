Uccisa in strada, gli inquirenti: 'Al momento nessun indagato'

Al momento non ci sono indagati per la morte di Sharon Verzeni e gli investigatori mantengono il massimo riserbo sulle indagini in corso, che si sviluppano su diverse ipotesi investigative: lo rende noto l'Arma dei carabinieri di Bergamo in una nota in cui fa un appello a eventuali testimoni "Chi fosse in possesso di informazioni ritenute utili alle indagini - si legge nella nota dell'arma dall'Arma - potrà rivolgersi al Comando provinciale carabinieri di Bergamo". La trentenne estetista è stata uccisa poco dopo mezzanotte mentre era in strada a piedi con diverse coltellate in strada,, a Terno d'Isola, grosso centro della Bergamasca dove viveva da tre anni.

Nonostante i passanti che hanno allertato il 112, l'arrivo di una pattuglia dei carabinieri di Zogno e dei sanitari, la trentatreenne è deceduta in ospedale a causa delle "ferite profonde".

Nella nota i carabinieri hanno sottolineato che "l'indagine è in una fase estremamente delicata, che richiede il massimo riserbo e non consente di disvelare ulteriori particolari"



