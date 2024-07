Marotta: 'Seconda stella dell'Inter avvenimento straordinario'

"Sono onorato di essere qui, in questa manifestazione estremamente importante che Poste Italiane dedica sempre ai campioni d'Italia. Sono orgoglioso di rappresentare l'Inter perché credo che questo riconoscimento sia meritato, coincide con la conquista della seconda stella, un avvenimento straordinario". Lo ha detto il presidente e amministratore delegato dell'Inter Giuseppe Marotta, intervenuto durante la presentazione del francobollo dedicato all'Inter campione d'Italia e della cartella filatelica deicata al club nerazzurro.

"Non faccio altro che ringraziare Poste Italiane per averci dedicato questo spazio che rappresenta qualcosa di intangibile ma di grande valore, direi alla memoria perché ai posteri rimarrà. Questa attestazione è qualcosa che rimane nella storia.

Vogliamo esserci nella storia, sia con questo presente e magari ritrovandoci qua l'anno prossimo per celebrare l'ennesimo scudetto". ha aggiunto Marotta, che poi ha concluso parlando di mercato: "Siamo contenti di Taremi, penso che i miei colleghi Piero Ausilio e Dario Baccin siano stati molto tempestivi nell'accaparrarsi le sue prestazioni. Siamo contenti di averlo con noi, penso che possa dare un grande contributo. Carboni? Stiamo ragionando col Marsiglia. Ma credo che concluderemo una cessione a titolo temporaneo mantenendolo sempre sotto controllo e vincolato".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA