Balza a 478 milioni l'utile di A2a, migliora la guidance 2024

A2a nel primo semestre ha registrato un utile netto di 478 milioni di euro (+86%), un margine operativo lordo di 1.279 milioni (+45%) e ricavi a 6.091 milioni in calo del 24% sullo stesso periodo dello scorso anno, prevalentemente per la contrazione dei prezzi delle commodities energetiche. I risultati dei primi sei mesi consentono al gruppo di rivedere al rialzo la guidance dell'intero 2024 per l'ebitda, atteso tra 2,18 e 2,22 miliardi, e l'utile netto tra 700 e 720 milioni. "Gli eccellenti risultati di questo primo semestre del 2024 sottolineano il percorso di importante crescita continua del gruppo, fortemente sostenuto dall'incremento degli investimenti.

Degli oltre 550 milioni di euro investiti in questa prima parte dell'anno, il 60% è stato destinato allo sviluppo industriale e in particolare al potenziamento ed efficientamento delle reti a supporto della decarbonizzazione, al fotovoltaico, a garantire flessibilità e bilanciamento del sistema energetico e al recupero di materia ed energia. Con oltre il 60% di generazione di energia da fonti rinnovabili prosegue il nostro impegno per la transizione energetica", ha sottolineato Renato Mazzoncini, amministratore delegato di A2a.



