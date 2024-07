Auto precipita e si ferma contro un albero, due feriti a Moena

Due anziani di 93 e 94 anni di Milano, marito e moglie, sono stati trasportati all'ospedale di Cavalese dopo un incidente stradale che si è verificato verso le 15.30 a Moena, in località Panna, in Trentino. L'auto su cui viaggiavano i due anziani, per ragioni da accertare al vaglio della polizia locale della valle di Fassa, è uscita di strada ed è caduta in un dirupo di 5 metri terminando la corsa contro un albero. L'auto era era ferma in un parcheggio e l'ipotesi è quella di una manovra. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco volontari di Moena, il 118 di Moena con 2 ambulanze e Trentino emergenza.



