In Lombardia un pacchetto da 101 milioni per le imprese

Un nuovo pacchetto economico per le imprese lombarde, per un totale di 101 milioni di euro di contributi, gran parte a fondo perduto, stanziati attraverso 5 nuovi bandi in apertura da qui alla fine di ottobre.

La Regione ha messo a disposizione 12 milioni di euro per le micro, piccole e medie imprese che vogliono consolidare la propria posizione sul mercato globale attraverso la partecipazione alle fiere internazionali in Lombardia. Altri 12 milioni di euro sempre per le Mpmi lombarde che investono per la transizione verso modelli di produzione circolari e sostenibili premiando progettualità che aggregano più imprese e soggetti della filiera.

Ulteriori 20 milioni di euro sono dedicati a sostenere il processo di trasformazione digitale delle micro, piccole e medie imprese lombarde mentre 25 milioni di euro sono a disposizione per le micro imprese lombarde che vogliono effettuare interventi sugli impianti e le attrezzature, anche nell'ottica di efficientare impatto ambientale e consumi energetici.

Rilevante anche lo stanziamento da 32 milioni di euro per sostenere l'accesso a forme di credito alternativo per la realizzazione di progetti di filiera e l'adozione di modelli di produzione sostenibile. Fondi che si vanno ad aggiungere agli oltre 162 milioni a fondo perduto già erogati dalla Regione a favore delle imprese, generando investimenti per oltre 762 milioni di euro.

"Regione Lombardia e aziende verso il futuro, in squadra con visione e tanto orgoglio - ha detto l'assessore regionale allo Sviluppo Economico Guido Guidesi -. Il nostro ruolo di acceleratore rispetto al raggiungimento degli obiettivi prefissati dalle 'nostre' Pmi tocca plurimi settori di cui segnalo la strategicità dei supporti all'efficientamento energetico al fine di dare soluzione strutturale ad un costo primario ed un nuovo e strutturato progetto di digitalizzazione che ha l'obiettivo di rendere la quotidianità lavorativa più comoda e sicura ma anche di crescere la competitività con visione e prospettiva. Aziende che si innovano per essere maggiormente competitive per poi diventare storiche; un percorso supportato con grande orgoglio da Regione Lombardia".



